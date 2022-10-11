Вместе с новым руководителем в районную больницу Карелии пришли улучшения

Глава Минздрава Карелии рассказал о хороших организационных решениях нового главного врача Олонецкой ЦРБ Григория Яновича Кокорина.

Олонецкую районную больницу совсем недавно возглавил Григорий Кокорин.

И как отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, с приходом нового руководителя в больнице произошли положительные изменения в части предоставлении услуг пациентам.

Так, в Олонецкой ЦРБ открылся Центр здоровья, где жители района могут пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, сдать кровь в рамках профилактических исследований. Центр расположен на первом этаже.

Другое важное решение – открытие третьего окна в регистратуре для тех, кто хочет пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

Олончане, как и все жители республики, также могут записаться на обследование через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Кроме того, отметил Михаил Охлопков, в Олонецкой поликлинике внедрили электронный оборот рентгеновских снимков для стоматологических пациентов. Теперь снимок загружается в сеть и попадает сразу на компьютер врача-стоматолога. В ближайшее время такая система будет внедрена и для других врачей.