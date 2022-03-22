Вместо «ИКЕИ» придет «ИДЕЯ» с похожим логотипом

Роспатент принял заявку от компании «Люксорта-Сервис» (город Санкт-Петербург), которая занимается дизайном и ремонтом квартир, на регистрацию товарного знака «ИДЕЯ».

Как сообщает РИА Новости, в заявке изображение товарного знака выполнено в цветах и стиле другого бренда — шведской компании IKEA, представляя собой практически его аналог.

Коме того, одним из слоганов бренда является фраза — «Есть идея — есть IKEA».

IKEA 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца — до конца мая.