Внебольничная пневмония стала причиной госпитализации 38 человек в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией.
38 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе.
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 4581 пациент, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки. Трое человек скончались от COVID-19 за день.
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