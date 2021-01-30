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Внебольничная пневмония стала причиной госпитализации 38 человек в Карелии

Новости. Общество
11:06, 31 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией.

38 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 4581 пациент, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки. Трое человек скончались от COVID-19 за день.

 

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