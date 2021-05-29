Внедорожник застрял на железнодорожных путях под Петрозаводском

Недалеко от Ужесельги в Прионежком районе на железнодорожных путях стоит внедорожник.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фото и видео отом, что недалеко от деревни Ужесельга в Прионежском районе на заброшенных ж/д путях стоит внедорожник Toyota.

«В 9.20 проезжал, он как раз доехал до этого места и уперся в уклон и шпалу вдоль путей», -написал один из комментаторов паблика.

К месту происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, которые осмотрели автомобиль, водитель в машине отсутствовал.

Госавтоинспекция выяснила, что брошенный на ж/д путях внедорожник не представляет опасности для железнодорожного транспорта, так как дорога, по информации РЖД, не используятся для движения локомотивов.

В результате машина продолжает тоять на путях, водителя ищут, обстоятельства произошедшего устанавливаются.