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Внедорожник застрял на железнодорожных путях под Петрозаводском

Новости. Происшествия
16:07, 30 Мая 2021

Недалеко от Ужесельги в Прионежком районе на железнодорожных путях стоит внедорожник.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фото и видео отом, что недалеко от деревни Ужесельга в Прионежском районе на заброшенных ж/д путях стоит внедорожник Toyota.

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«В 9.20 проезжал, он как раз доехал до этого места и уперся в уклон и шпалу вдоль путей», -написал один из комментаторов паблика.

К месту происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, которые осмотрели автомобиль, водитель в машине отсутствовал.
Госавтоинспекция выяснила, что брошенный на ж/д путях внедорожник не представляет опасности для железнодорожного транспорта, так как дорога, по информации РЖД, не используятся для движения локомотивов.

В результате машина продолжает тоять на путях, водителя ищут, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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