В городе снова воруют крышки люков

В Петрозаводске вновь были замечены преступники, которые пытаются заработать на безопасности горожан.

На прошлых выходных четыре злоумышленника похитили крышки колодцев на ул. Калиновой. Происшествие заметил петрозаводчанин, о чем сообщил в социальной сети "ВКонтакте".

Очевидец пишет, что похитители успели погрузить один люк в "Шестерку" синего цвета и скрыться. Уважаемые петрозаводчане, обратите внимание, если вы вновь увидите подозрительных личностей на "Жигулях" шестой модели, вскрывающих люки в городе, звоните в полицию!

Открытый люк – это большая опасность для людей, животных и машин.

Начался новый учебный год, сейчас на улицах города много школьников, под большей угрозой находятся дети младшего возраста. Все мы знаем, что не редко бывает и такое, когда после занятий дети задерживаются, играют на улицах с друзьями по пути домой, но из-за злоумышленников, не думающих о чужой жизни, город становится опасным не только для малышей, но и для взрослых. Более того, с наступлением осени на улице стало раньше темнеть, а значит, шансы не заметить открытый колодец в вечернее время суток велики.

Напоминаем вам, в АО "ПКС-Водоканал" функционирует сервис "Водный сигнал". Вы можете рассказать об открытом люке с помощью мессенджеров WhatsApp или Viber, отправив сообщение по номеру телефона 8 911 4300547. В "РКС-Петрозаводск" этот сервис создан для того, чтобы работники предприятия могли оперативно реагировать на сообщения о повреждениях или об открытых люках, тем самым предотвращая опасные ситуации.

Сообщение также можно отправить по электронной почте signal@rks.karelia.ru или на сайте АО "ПКС-Водоканал", для этого на главной странице сайта нужно перейти в раздел "Сообщить о проблеме". Сделаем наш город безопасным!