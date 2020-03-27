Во время всеобщей самоизоляции глава Карелии ответит в соцсети на самые важные для жителей вопросы

Артур Парфенчиков открыл на своей странице рубрику #ВажноЗнать и отвечает там на часто задаваемые вопросы.

"Огромное количество вопросов поступает ко мне сейчас, - пишет Артур Парфенчиков. - Более тысячи сообщений в сутки. Поэтому решил на самые основные и часто задаваемые дать ответы в рубрике #ВажноЗнать".

Начал глава с вопросов трудоустройства и выплат зарплат и пособий.

- Каков порядок назначения и выплат пособий по безработице? Куда обращаться?

- С 6 апреля агентства занятости населения продолжат работу в дистанционном режиме. Вы можете звонить и консультироваться по телефонам или же оформить все необходимые на выплату документы через личный кабинет. Все телефоны, а также вход в личный кабинет доступны тут https://mintrud.karelia.ru/

Еще раз обращаю внимание – никуда ходить не надо, все выплаты назначаются в полном объеме с учетом повышения максимального пособия до МРОТ.

- Работник трудился без оформления трудовых отношений и лишился выплат. Как быть?

- Можно дистанционно обратиться в органы службы занятости для поиска подходящей работы и назначения пособия по безработице.

- На какие меры поддержки может рассчитывать малый бизнес для сохранения коллектива и исключения угрозы закрытия?

- Сейчас завершается разработка таких мер как частичное субсидирование затрат работодателей на выплату заработной платы сотрудникам на время действия режима самоизоляции. Полную информацию можете получить по телефонам горячей линии 59-28-64.

- Работодатель вынуждает работать, несмотря на то, что организация не входит в число обеспечивающих жизнедеятельность.

- Обращайтесь напрямую в Государственную инспекцию труда (Петрозаводск, ул. Станционная, 24 ). Заявление можно направить почтой, на электронку: git10@rostrud.ru или по факсу 8-814-2-76-96-58, через портал Госуслуг - сервис "Онлайн Инспекция".