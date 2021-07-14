Во Всемирной организации здравоохранения объявили о начале третьей волны коронавирусной пандемии

Рост заболеваемости ковидом наблюдается в мире четыре недели подряд.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о начале третьей волны коронавирусной пандемии. Причем, как пишет РБК, руководитель ВОЗ считает, что мир находится сейчас только на ранней стадии этой волны.

Как отметил Гебрейесус, число случаев заболевания растет четвертую неделю подряд, и количество смертей от заражения ковидом также увеличилось. Основным драйвером роста глава ВОЗ назвал распространение дельта-штамма коронавируса (индийский вариант). Ситуация усугубляется возросшей мобильностью людей, а также непоследовательным использованием государствами мер в области здравоохранения и защиты населения.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения обратил внимание на неравномерное распределение вакцин между странами. По оценке Гебрейесуса, это - «шокирующая диспропорция», из-за которой в разных частях мира пандемия развивается по двум путям: страны с доступом к вакцинам отменяют ограничения, хотя для непривитых групп остаются большие риски; в тех же странах, где доступ к препаратам затруднен, большая часть населения остается уязвимой к инфекции.

