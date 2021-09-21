Во вторник в Карелии будет относительно тепло и без осадков

Прогноз на 28 сентября составили специалисты карельского Гидрометцентра.

В столице Карелии во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью составит +1, +3°С, днем столбик термометра поднимется до +10, +12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков будет и в районах Карелии. Ветер ожидается переменный слабый.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6°С, местами может опуститься до -2°С, днем воздух прогреется до +10, +15°С.