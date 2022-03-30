Вода не сахар. Цена не растет.

Несмотря на резкое повышение цен во всех отраслях, тариф на воду в Петрозаводске не вырос.

Более того, правительство подписало постановление, согласно которому размер взысканий теперь привязан к февральской ставке Центробанка — а это не 20% (как сейчас), а 9,5%. Раньше пени рассчитывали по ставке Центробанка на день фактической оплаты.

Поскольку товары растут в цене во всех сферах, в том числе и на строительные материалы, реагенты, сейчас особенно важно вовремя платить за услуги водоснабжения и водоотведения для того, чтобы АО «ПКС-Водоканал» могло оказывать эти услуги в полном объеме, в том числе вовремя модернизировать и ремонтировать сети. Также абонентам, у которых есть долги, стоит погасить их, пока действует постановление, и пени не выросли до 20% от суммы задолженности.

АО «ПКС-Водоканал» беспрерывно продолжает свою работу — доставляет чистую воду в дома петрозаводчан. Предприятие просит отнестись к оплате коммунальных услуг со всей ответственностью.

Оплатить счета петрозаводчане могут удаленно с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн, а также в офисах, терминалах и банкоматах банков и в отделениях АО «Почта России».