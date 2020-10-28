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Водитель без прав устроил гонки по Петрозаводску, убегая от сотрудников ГИБДД (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:42, 29 Октября 2020
фото: © кадр из видео
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В Петрозаводске 19-летний водитель без прав устроил ночные гонки от сотрудников ГИБДД, сообщили в ведомстве Карелии.

В ночь с 26 на 27 октября внимание патруля ДПС привлек водитель автомобиля "ВАЗ-2114", двигавшегося по перекрестку улицы Правды и Ключевского шоссе. На законное требование сотрудников полиции остановиться гражданин не отреагировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали преследование автомобиля.

Не реагируя на дальнейшие неоднократные требования об остановке, водитель проследовал до улицы Повенецкая. В районе дома №16 находившийся за рулем мужчина бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан инспекторами.

Полицейские установили, что управлял транспортом, не имея на это права, горожанин 2001 года рождения.

В отношении нарушителя составлены административные материалы:
- по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ - за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления;
- по ч. 2 ст. 12.25 КоАп РФ - за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке;
- по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ - за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Автомобиль перемещен на спецстоянку.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-29 15:56:53
снег выпадет - сопляки опять дрифтовать начнут на площади кироа. Да и пофиг, ибо слишком борзые в тех домах людишки живут. Вечно всем недовольны.
Гость
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