Водитель грузовика из Костромской области погиб на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло 24 июня в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 19.10 на 442 км федеральной автодороги А-119 Вологда – Медвежьегорск 42-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ (житель Костромской области) не справился с управлением. Автомобиль совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.



Водитель получил смертельные ранения, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.