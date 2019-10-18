Водитель иномарки сбил школьницу в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 18 октября на улице Шотмана, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 15.18 на улице Шотмана в районе дома №48 водитель автомобиля Ford Focus сбил 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте и находилась без сопровождения взрослых.



Ребенок доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.



ГИБДД Карелии

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.