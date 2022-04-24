Водитель из Татарстана погиб на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе "Кола" в Карелии.

В минувшее воскресенье, 24 апреля, на 760 км федеральной автодороги «Кола» в Сегежском районе в 16.43 водитель автомобиля Subaru не убедился в безопасности перед выполнением разворота. Он допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina. Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

В результате происшествия травмы получил 27-летний водитель Subaru, житель Сегежи. 53-летний водитель Lada Kalina, житель Татарстана, от полученных травм скончался на месте ДТП.