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Водитель на грузовике насмерть задавил дорожного рабочего (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:03, 28 Июня 2021
фото: © ОПС Медгора

Смертельное ДТП произошло в Медвежьегорском районе.

Как сообщается в паблике медвежьегорских спасателей, ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром, 28 июня в 8.10, на 627 км. а/дороги «Кола», недалеко от Медвежьегорска.

Водитель грузовика Scania совершил столкновение с автомобилем Газель, выполнявшим дорожные работы по нанесению разметки и двигавшимся на малой скорости в попутном направлении.

В результате аварии один человек — 43-летний работник дорожного предприятия погиб, водитель газели получил травмы, от госпитализации отказался.

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