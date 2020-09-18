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Водитель, насмерть сбивший пешеходов ночью в Петрозаводске, скрылся и находится в розыске

Новости. Происшествия
11:36, 19 Сентября 2020
фото: Камера наблюдения "Сампо.ру"
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Госавтоинспекция Карелии прокомментировала смертельное ДТП в столице Карелии, в результате которого погибли два пешехода.

19 сентября в 00:41 на регулируемом пешеходном переходе в районе дома №31 по ул. Шотмана в Петрозаводске неустановленный водитель совершил наезд на двух пешеходов. Люди переходили проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

От полученных травм пешеходы скончались на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом "Столице на Онего" сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД о случившемся не сообщил. Ночью была обнаружена машина "Volkswagen", причастная к дорожно-транспортному происшествию.

В настоящее время устанавливается местонахождение предполагаемого водителя, рассказали в Госавтоинспекции.

Момент ДТП был зафиксирован камерами наблюдения компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк".

 

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