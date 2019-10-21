Водитель пинками прогнал пешехода с дороги в Петрозаводске (ВИДЕО)

В объектив наружной камеры в Петрозаводск попала драка водителя и пешехода.

В минувшую субботу, 19 октября, в 18.16 на пешеходном переходе на пересечении ул.Железнодорожной и пр.Первомайского мужчина вышел на дорогу под запрещающий сигнал светофора, мешал проезду автомобилей, стучался в стекла к водителям, пытался попасть в салон.

Один из автолюбителей пинками прогнал пешехода с дороги.

Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения "Ситилинк".