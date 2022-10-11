Водитель погиб на трассе «Сортавала» в соседнем с Карелией регионе

Смертельное ДТП произошло на трассе «Сортавала» в Ленобласти.

По предварительным данным, 4 ноября около половины седьмого вечера на 93-м километре трассы А-121 «Сортавала» Volkswagen Golf под управлением 49-летнего жителя Московской области съехал в кювет и перевернулся, пишет 47news.

Водитель оказался зажат в салоне и от полученных травм скончался на месте ДТП. Спасатели достали тело, разрезав кузов гидравлическим инструментом. По информации дорожной полиции, с начала года мужчину один раз штрафовали за поездку с неисправными ходовыми огнями. Разбитая иномарка зарегистрирована на 52-летнюю петербурженку.