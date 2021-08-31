Водитель погиб, перевернувшись на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе Р-21 «Кола» «Сортавала» в Пряжинском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в последний день лета, 31 августа, в 07.13 на 413 км автомобильной дороги Р-21 «Кола» «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала 58-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не справился с управлением, допустил занос автомобиля и улетел в левый придорожный кювет по ходу движения и перевелнулся.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина был доставлен в Пряжинскую ЦРБ, где позднее от полученных травм скончался.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.