Водитель в Карелии 26 раз нарушил ПДД и чуть не стал пешеходом

В Сортавале местный житель накопил 200 тысяч долга по штрафам ГИБДД и чуть не лишился автомобиля, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Сортавале в отношении местного жителя было возбуждено 26 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение правил дорожного движения на 201 тысячу рублей.

В отношении должника был принят весь комплекс мер, необходимый для побуждения должника к исполнению решения суда и погашения задолженности.

После вручения постановлений о возбуждении исполнительных производств, в установленные законом сроки, должник указанную сумму не оплатил, меры к погашению задолженности не принял.

Судебный пристав применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора на сумму 26 тысяч рублей. Далее последовала проверка имущественного положения должника, по результатам которой у должника было выявлен в собственности автомобиль.

Судебный пристав вынес требование должнику о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. Автомобилист-нарушитель не стал дожидаться ареста имущества, оплатив задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.