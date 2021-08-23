Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Водитель в Карелии 26 раз нарушил ПДД и чуть не стал пешеходом

Новости. Общество
11:38, 25 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Геннадий Аносов

Новости партнеров

В Сортавале местный житель накопил 200 тысяч долга по штрафам ГИБДД и чуть не лишился автомобиля, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Сортавале в отношении местного жителя было возбуждено 26 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение правил дорожного движения на 201 тысячу рублей.

В отношении должника был принят весь комплекс мер, необходимый для побуждения должника к исполнению решения суда и погашения задолженности.

После вручения постановлений о возбуждении исполнительных производств, в установленные законом сроки, должник указанную сумму не оплатил, меры к погашению задолженности не принял.

Судебный пристав применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора на сумму 26 тысяч рублей. Далее последовала проверка имущественного положения должника, по результатам которой у должника было выявлен в собственности автомобиль.

Судебный пристав вынес требование должнику о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. Автомобилист-нарушитель не стал дожидаться ареста имущества, оплатив задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»