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Водитель в Карелии станет пешеходом из-за любви к пьянству за рулем

Новости. Происшествия
09:45, 08 Марта 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Госавтоинспекторы остановили автомобиль с пьяным жителем Кондопоги за рулем.

В субботу, седьмого марта, в Кондопоге сотрудники ГИБДД отстранили от управления машиной водителя, который находился за рулем в состоянии опьянения. Его автомобиль был отправлен на специализированную стоянку, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

"Нарушителю за данное нарушение предстоит заплатить штраф 30000 рублей и стать на 1,5-2 года пешеходом", - заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, как часто меняющийся цвет лица выдал наркотическое опьянение водителя в Карелии.

 

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