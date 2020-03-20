Водителей, выбрасывающих шины на помойку в Петрозаводске, предупредили о наказании

Складирование шин на контейнерных площадках – это административное правонарушении, напомнил "Автоспецтранс".

Вновь на контейнерных площадках Петрозаводска, особенно в районах Первомайского и Октябрьского проспектов, участились факты размещения автопокрышек, отмечает "Автоспецтранс".

Регоператор напоминает: автомобильные шины – это промышленные отходы, а не коммунальные. Их захоронение на мусорных полигонах, куда вывозятся ТКО, запрещено законом и является нарушением действующих экологических норм.

Автопокрышки разлагаются более сотни лет, выделяя при этом большое количество вредных веществ в окружающую среду, поэтому их нужно только утилизировать, т.е. использовать после соответствующей подготовки и переработки для повторного применения. Между тем, в период сезонной смены авторезины автолюбители выбрасывают покрышки на несанкционированные свалки, обочины дорог, в места накопления ТКО, что является административным правонарушением (статья 8.2 КоАп РФ).

Регоператор "Автоспецтранс" напоминает: в Петрозаводске физлица могут бесплатно сдать автопокрышки в ПМУП "Автоспецтранс. Для этого рядом с предприятием на Вытегорском шоссе, 82 установлен специальный контейнер.

Юридические лица заключают с "Автоспецтрансом" отдельный договор.

В районах республики пунктов по сбору отработанных автопокрышек от физлиц пока нет. Шины от юрлиц принимает карельский Природоохранный центр, у которого есть соответствующая лицензия.

Региональный оператор обращается к автовладельцам с просьбой ответственно подойти к вопросу утилизации отработанных шин и не допускать нарушений!

Также регоператор говорит, что нередко бдительные граждане фиксируют случаи складирования авторезины в местах накопления ТКО и передают эту информацию регоператору. Со своей стороны "Автоспецтранс" направляет полученные фотоматериалы в надзорные органы для проведения проверки и привлечения виновных лиц к ответственности.