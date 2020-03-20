890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Нам оставят мертвый водоем"
Сегодня 13:53
Стали известны имена подозреваемых в даче взятки зампредседателя горсовета Петрозаводска 1
Сегодня 16:59
Появились фото с места ДТП в Карелии, где тягач с цистерной упал в кювет
Сегодня 12:04

Водителей, выбрасывающих шины на помойку в Петрозаводске, предупредили о наказании

Новости. Общество
18:40, 20 Марта 2020
фото: © Николай Никитин/ТАСС, архив
Загрузка...

Складирование шин на контейнерных площадках – это административное правонарушении, напомнил "Автоспецтранс".

Вновь на контейнерных площадках Петрозаводска, особенно в районах Первомайского и Октябрьского проспектов, участились факты размещения автопокрышек, отмечает "Автоспецтранс".

Регоператор напоминает: автомобильные шины – это промышленные отходы, а не коммунальные. Их захоронение на мусорных полигонах, куда вывозятся ТКО, запрещено законом и является нарушением действующих экологических норм.

Автопокрышки разлагаются более сотни лет, выделяя при этом большое количество вредных веществ в окружающую среду, поэтому их нужно только утилизировать, т.е. использовать после соответствующей подготовки и переработки для повторного применения. Между тем, в период сезонной смены авторезины автолюбители выбрасывают покрышки на несанкционированные свалки, обочины дорог, в места накопления ТКО, что является административным правонарушением (статья 8.2 КоАп РФ).

Регоператор "Автоспецтранс" напоминает: в Петрозаводске физлица могут бесплатно сдать автопокрышки в ПМУП "Автоспецтранс. Для этого рядом с предприятием на Вытегорском шоссе, 82 установлен специальный контейнер.

Юридические лица заключают с "Автоспецтрансом" отдельный договор.

В районах республики пунктов по сбору отработанных автопокрышек от физлиц пока нет. Шины от юрлиц принимает карельский Природоохранный центр, у которого есть соответствующая лицензия.

Региональный оператор обращается к автовладельцам с просьбой ответственно подойти к вопросу утилизации отработанных шин и не допускать нарушений!

Также регоператор говорит, что нередко бдительные граждане фиксируют случаи складирования авторезины в местах накопления ТКО и передают эту информацию регоператору. Со своей стороны "Автоспецтранс" направляет полученные фотоматериалы в надзорные органы для проведения проверки и привлечения виновных лиц к ответственности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 20:26
Стало известно, кого застрелили сегодня в центре Петрозаводска
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса

Аналитика

Сегодня 13:53
Капитал
"Нам оставят мертвый водоем"
Жители карельского поселка Ондозеро встали на защиту озера Унус от форелеводов.
"Вытащил ножик и ударил Михаила" 1
19.03.2020 14:15
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 6
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Ажиотажный спрос на крупы в Петрозаводске
Сегодня 15:06
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»