Водители "Нивы" и "ВАЗ"а сели пьяными за руль, но были пойманы

Госавтоинспекция Карелии сообщила о двух пойманных водителях, которые сели за руль в нетрезвом виде.

14 мая в 19 часов в поселке Хаапалампи Сортавальского района инспекторы ДПС остановили 55-летнего жителя Лахденпохского района с признаками опьянения. Он находился за рулём автомобиля «Chevrolet Niva». При оформлении выяснилось, что мужчина уже привлекался за подобное нарушение и был лишен права управления транспортными средствами. В отношении водителя оформлены материалы по уголовной статье 264 прим. 1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Материалы направлены в суд для дальнейшего решения.

15 мая в 02:55 ночи на улице Мира, 8 в Костомукше инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «ВАЗ», за рулём которого находился 31- летний водитель с признаками опьянения. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения. Решение примет суд, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный водитель скутера попался в руки инспекторов.