Водители в Карелии массово совершают обгоны через сплошную полосу – десятки аварий

В 2022 году автоинспекторы в Карелии зарегистрировали более 3,5 тысяч нарушений ПДД, связанных с опасными обгонами на дорогах.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

По вине водителей, совершавших обгоны с выездом на полосу встречного движения, за год в Карелии произошло 61 ДТП, в которых погибли 8 и травмированы 87 человек.

«Недостаточный обзор и высокая скорость автомобилей не оставляет шанса на избежание столкновения в случае неожиданного изменения ситуации на дороге», — предупредили в ГИБДД.