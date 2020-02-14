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Водителя без прав лишили автомобиля в Кондопожском районе

Новости. Общество
15:00, 15 Февраля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Как сообщили в ГИБДД Карелии, автомобиль нарушителя был задержан и эвакуирован на штрафстоянку.

Инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии провели рейд на дорогах Кондопожского района, сообщили в ведомстве.

В частности, ими был отстранен от управления автомобилем 39-летний житель поселка Березовка, который двигался на своей машине, не имея прав. В отношении водителя был составлен административный материал по части 1. статьи 12.7 кодекса "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", что влечет за собой штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Автомобиль задержан и перемещен на штрафстоянку.

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