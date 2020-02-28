Водителя без прав отстранили от управления машиной в Кондопоге

Нарушителю грозит штраф, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в пятницу, 28 февраля в Кондопоге автоинспекторами был отстранен от управления автомобилем ВАЗ-21140 водитель, не имеющий права управления транспортными средствами.

Штраф за данное нарушение в соответствии со ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ составляет от 5000 до 15000 рублей, напомнили в ведомстве



Автомобиль является источником повышенной опасности, а лицо, управляющее им без специального обучения в автошколе, представляет серьезную опасность на дороге.

ГИБДД Карелии призывает автовладельцев ни при каких обстоятельствах не доверять управление автотранспортом людям, не имеющим водительского удостоверения.