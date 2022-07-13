Водителя, чудом не сбившего пешехода в Петрозаводске, задержали благодаря видеорегистратору (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска разыскала водителя автомобиля, не пропустившего женщину не пешеходном переходе, благодаря записи с видеорегистратора.

Как сообщили в Госавтоинспекции, видео было опубликовано 19 июля в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Водитель Kia Sorento на пешеходном переходе в районе дома № 48 по Первомайскому проспекту проехал на красный свет и едва не сбил женщину-пешехода. Он остановилась в нескольких сантиметрах от машины.

ГИБДД установила водителя. Им оказался 43-летний житель Ленинградской области. Составлен протокол об административном правонарушении. Нарушителю выписан штраф в размере 1,5 тыс. рублей.