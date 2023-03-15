Водителя фуры из Петербурга наказали за опасный маневр на федеральной трассе в Карелии

Шофер пошел на обгон в запрещенном месте на автодороге «Кола» в Олонецком районе Карелии.

В Олонецком районе водитель грузовика из Санкт-Петербурга совершил опасный обгон в зоне запрещающего знака.



Нарушителю грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, рассказали в ГИБДД Карелии.



С начала года на дорогах республики инспекторы ДПС пресекли более 720 нарушений правил обгона.



Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей выполнять обгон только там, где этот маневр не запрещен дорожными знаками и сплошной горизонтальной разметкой.