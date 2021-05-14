Водителя в Карелии отстранили от управления за просроченные права

Инспекторы ДПС ГИБДД Карелии отстранили от управления водителя, у которого истек срок действия водительского удостоверения в 2020 году.

Как сообщили в Госавтоинспекции, нарушитель был остановлен 14 мая в Прионежском районе на 424 км автодороги «Кола».

Он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». За это нарушение предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.



«Водительское удостоверение, срок действия которого истек, является не действительным, а водитель — нарушителем ПДД.

Проверьте срок действия своего водительского удостоверения, возможно, его необходимо заменить», — говорится в сообщении ГИБДД.