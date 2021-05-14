Реклама на сайте
Прислать новость
Специалисты оценили вред от микроволновок
14.05.2021 21:05
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске 2
Сегодня 09:28
Житель Петрозаводска совершил попытку суицида 2
14.05.2021 15:33
В Петрозаводске ищут водителя, не пропустившего пожарную машину (ВИДЕО) 3
14.05.2021 14:45
Любарский: Проезд в маршрутках Петрозаводска подешевеет 12
14.05.2021 16:42

Водителя в Карелии отстранили от управления за просроченные права

Новости. Общество
12:48, 15 Мая 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте
Загрузка...

Инспекторы ДПС ГИБДД Карелии отстранили от управления водителя, у которого истек срок действия водительского удостоверения в 2020 году.

Как сообщили в Госавтоинспекции, нарушитель был остановлен 14 мая в Прионежском районе на 424 км автодороги «Кола».

Он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». За это нарушение предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

«Водительское удостоверение, срок действия которого истек, является не действительным, а водитель — нарушителем ПДД.
Проверьте срок действия своего водительского удостоверения, возможно, его необходимо заменить», — говорится в сообщении ГИБДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Член КПСС
2021-05-15 13:33:05
Всё правильно! Тут сказать нЕчего! Полиция права!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»