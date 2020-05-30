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30.05.2020 14:01

Водителя внедорожника в Карелии оштрафовали за беспечное отношение к ребенку

Новости. Происшествия
11:21, 31 Мая 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Кондопожском районе оштрафован водитель УАЗа, не пристегнувший 2-летнего ребенка в машине, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопожсом районе 30 мая в 20.15 сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали нарушение водителя автомобиля "УАЗ", который подверг опасности 2-летнего пассажира: ребенок находился в автомобиле на переднем сидении без детского удерживающего устройства. Детским автокреслом, в соответствии с требованиями правил перевозки детей, автомобиль оборудован не был.

Так, 49-летний житель г. Кондопога привлечен к административной ответственности.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что административное правонарушение предусмотренное ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на водителя - в размере 3 тысяч рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-31 12:01:40
Зачем деньги сняли с семьи с маленьким ребёнком? "Человечные" наши? Общественные работы с свободное время прямо никак не назначить?
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