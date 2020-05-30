Водителя внедорожника в Карелии оштрафовали за беспечное отношение к ребенку

В Кондопожском районе оштрафован водитель УАЗа, не пристегнувший 2-летнего ребенка в машине, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопожсом районе 30 мая в 20.15 сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали нарушение водителя автомобиля "УАЗ", который подверг опасности 2-летнего пассажира: ребенок находился в автомобиле на переднем сидении без детского удерживающего устройства. Детским автокреслом, в соответствии с требованиями правил перевозки детей, автомобиль оборудован не был.

Так, 49-летний житель г. Кондопога привлечен к административной ответственности.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что административное правонарушение предусмотренное ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на водителя - в размере 3 тысяч рублей.