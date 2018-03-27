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Новости. Общество
12:56, 27 Марта 2018

Водителям Петрозаводска напомнили о штрафе за грязный номер на автомобиле

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Если сотрудник ГИБДД ночью не увидит с 20 метров хоть одну букву вашего автомобильного номера – ждите штрафа.

В условиях переменчивой весенней погоды, когда на проезжей части появляются грязь и слякоть, необходимо постоянно контролировать чистоту номерных знаков, напомнили в ГИБДД Петрозаводска.

Некоторые водители оставляют номера автомобиля грязными намеренно, чтобы избежать наказания за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям, что государственные регистрационные знаки должны быть читаемыми в целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики преступлении и правонарушений с участием транспортных средств.

Во-первых, читаемый регистрационный знак идентифицирует транспортное средство перед остальными участниками дорожного движения.

Во-вторых, водители автомобилей с читаемыми номерами, в случае уезда с места ДТП не уйдут от административной ответственности.

Номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

Если у автомобиля нечитаемые номера, водителя ждет наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей.

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