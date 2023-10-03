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Водителям Петрозаводска рассказали, что потребуется при возврате авто со штрафстоянки

Новости. Общество
08:00, 04 Октября 2023
фото: © ГИБДД Петрозаводска/ВК

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ГИБДД карельской столицы разъяснила, какие действия стоит предпринять, и какие документы предъявить, чтобы забрать машину со штрафстоянки.

В дорожной полиции столицы Карелии объяснили, что следует делать, чтобы вернуть автомашину со специализированной стоянки. 

«Если автомобиль мог быть помехой для пешеходов и проезда транспорта в месте, где стоят дорожные знаки, запрещающие парковку, необходимо позвонить в полицию», — отметили в городской ГИБДД.

Телефоны Госавтоинспекции Петрозаводска: 78-44-44, 715-900, единый номер экстренных служб 102. В полиции найдут адрес штрафстоянки и подскажут причину эвакуации.

Чтобы забрать автомобиль с штрафстоянки необходимо:

— действующее водительское удостоверение;

— свидетельство о регистрации;

— действующий полис ОСАГО (если его нет или срок страхования закончился, необходимо оформить новый).

В случае невозможности оформить ОСАГО, то есть, если  автомобиль неисправен, в ГИБДД необходимо приехать с водителем эвакуатора.

Документы на автомобиль нужно принести в отделение Госавтоинспекции. Инспектор выпишет постановление об административном правонарушении и разрешение на выдачу со штрафстоянки.

Это постановление необходимо показать работнику штрафстоянки вместе с документами на автомобиль. Тогда нарушителю вручат квитанцию об оплате эвакуации и хранения.

Если же нужные документы лежат в эвакуированном авто, вначале водителю придется забрать их на штрафстоянке, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска. 

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