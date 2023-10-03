Водителям Петрозаводска рассказали, что потребуется при возврате авто со штрафстоянки

ГИБДД карельской столицы разъяснила, какие действия стоит предпринять, и какие документы предъявить, чтобы забрать машину со штрафстоянки.

В дорожной полиции столицы Карелии объяснили, что следует делать, чтобы вернуть автомашину со специализированной стоянки.



«Если автомобиль мог быть помехой для пешеходов и проезда транспорта в месте, где стоят дорожные знаки, запрещающие парковку, необходимо позвонить в полицию», — отметили в городской ГИБДД.



Телефоны Госавтоинспекции Петрозаводска: 78-44-44, 715-900, единый номер экстренных служб 102. В полиции найдут адрес штрафстоянки и подскажут причину эвакуации.



Чтобы забрать автомобиль с штрафстоянки необходимо:



— действующее водительское удостоверение;



— свидетельство о регистрации;



— действующий полис ОСАГО (если его нет или срок страхования закончился, необходимо оформить новый).



В случае невозможности оформить ОСАГО, то есть, если автомобиль неисправен, в ГИБДД необходимо приехать с водителем эвакуатора.



Документы на автомобиль нужно принести в отделение Госавтоинспекции. Инспектор выпишет постановление об административном правонарушении и разрешение на выдачу со штрафстоянки.



Это постановление необходимо показать работнику штрафстоянки вместе с документами на автомобиль. Тогда нарушителю вручат квитанцию об оплате эвакуации и хранения.



Если же нужные документы лежат в эвакуированном авто, вначале водителю придется забрать их на штрафстоянке, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.