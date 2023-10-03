Водителям Петрозаводска рассказали, что потребуется при возврате авто со штрафстоянки

ГИБДД карельской столицы разъяснила, какие действия стоит предпринять, и какие документы предъявить, чтобы забрать машину со штрафстоянки.
В дорожной полиции столицы Карелии объяснили, что следует делать, чтобы вернуть автомашину со специализированной стоянки.
«Если автомобиль мог быть помехой для пешеходов и проезда транспорта в месте, где стоят дорожные знаки, запрещающие парковку, необходимо позвонить в полицию», — отметили в городской ГИБДД.
Телефоны Госавтоинспекции Петрозаводска: 78-44-44, 715-900, единый номер экстренных служб 102. В полиции найдут адрес штрафстоянки и подскажут причину эвакуации.
Чтобы забрать автомобиль с штрафстоянки необходимо:
— действующее водительское удостоверение;
— свидетельство о регистрации;
— действующий полис ОСАГО (если его нет или срок страхования закончился, необходимо оформить новый).
В случае невозможности оформить ОСАГО, то есть, если автомобиль неисправен, в ГИБДД необходимо приехать с водителем эвакуатора.
Документы на автомобиль нужно принести в отделение Госавтоинспекции. Инспектор выпишет постановление об административном правонарушении и разрешение на выдачу со штрафстоянки.
Это постановление необходимо показать работнику штрафстоянки вместе с документами на автомобиль. Тогда нарушителю вручат квитанцию об оплате эвакуации и хранения.
Если же нужные документы лежат в эвакуированном авто, вначале водителю придется забрать их на штрафстоянке, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
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