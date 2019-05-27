Водителям такси могут запретить работать сверх нормы

Все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя.

Это не позволит ему работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы, пишет издание "РИА Новости".

"Если сравнить тот законопроект, который мы принимали в первом чтении, и тот, что мы имеем сейчас, ко второму, я могу сказать, что это очень обновлённый закон. В нем совершенно другие понятия о легковом такси, мы пишем новые требования и новые правила", – сказал Москвичев.



"Что изменилось: во-первых, каждая машина такси будет контролироваться системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролировать ее маршрут от пункта А до пункта Б. В транспорте также будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет", – рассказал депутат.

Как пояснил Москвичев, у каждого водителя появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулём.

"То есть теперь от одного перевозчика к другому с разными карточками бегать водитель не сможет. Сейчас это возможно, но мы это прекратим, карта все будет блокировать такие вещи. Это будет фиксация работы водителя такси как сегодня у нас в городском пассажирском транспорте", – пояснил депутат.