Водителям в России разрешат ездить без прав

В этом году Минцифры планирует запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в нескольких российских регионах могут разрешить не брать с собой в дорогу права. Об этом пишет "Российская газета".

"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - рассказал замглавы Минцифры.

Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.

Ранее о запуске мобильного приложения с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. В конце августа сообщалось, что приложение уже разработано и проходит сертификацию.