Водителям запретят останавливаться у самой большой школы Карелии

В Петрозаводске запретят остановку транспорта в Туманном проулке.

С 19 октября в Петрозаводске запретят остановку и стоянку машин в Туманном проулке, заявили в мэрии города.



Ограничения будут действовать по обеим сторонам проезжей части.



«Отметим, в проулке уже запрещен проезд транспорта за исключением техники, обслуживающей школу № 55. Однако некоторые водители пренебрегают ограничениями и паркуют в нем автомобили, что мешает работе учебного заведения», — сообщили петрозаводские чиновники.



Администрация карельской столицы просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.



