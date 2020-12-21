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Водителю грузовика в поселке Карелии бросили ведра под колеса и выбили челюсть

Новости. Происшествия
10:40, 22 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Житель поселка Карелии со своим другом-рецидивистом наказали водителя грузовика, по их мнению, превысившего скорость в населенном пункте, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 43-летнего местного жителя. Мужчина рассказал стражам порядка, что работает водителем грузовой машины. В одну из своих смен он следовал по маршруту, неожиданно в момент обгона другого грузового автомобиля, неизвестный бросил ему под колёса пустые вёдра. Заявитель остановился.

Выяснилось, что, по мнению прохожего, была превышена установленная в населённом пункте скорость. Спокойно поговорить жители региона не смогли, диалог перерос в словесную перебранку и ни к чему не привёл. Водитель поехал дальше. Через некоторое время он заприметил за собой "хвост" и остановился.

Оказалось, незнакомец не смог совладать со своими эмоциями, позвал приятеля – 44-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска и отправился с ним за грузовиком. Началась ссора, преследователи вели себя агрессивно. Испугавшись за свою жизнь, заявитель достал сигнальный пистолет и произвел выстрел в воздух. После этого компания отступила, но в покое жителя Прионежья не оставила.

Проследовала за ним до пункта назначения. Там в ходе конфликта петрозаводчанин нанёс водителю грузовика удар в лицо, мужчина потерял сознание. Позже у потерпевшего был диагностирован перелом нижней челюсти.

Участковый полиции по Прионежскому району установил личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Соображающий
2020-12-22 12:31:45
Тут разобраться надо!
Горожанин
2020-12-22 10:58:00
Девяностые годы возвращаются? Закрыть этих "народных гаишников". И надолго!
banan
2020-12-22 12:13:12
Горожанин, еще кормить их. Строго их методами.
Гость
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