Водительская комиссия в Карелии подорожала более чем на 3 тыс рублей

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Стоимость освидетельствования водителей и кандидатов в водители (водительская комиссия) выросла с 1,5 до 5,3 тысячи рублей.
Дело в новых исследованиях: на наличие психоактивных веществ в моче и на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови. Сами по себе они стоят более 4,2 тысячи рублей.
Изменения в стоимости вступают в силу 22 ноября, соответствующий приказ Минздрава РФ был подписан еще сентябре.
Сколько будет стоить в Карелии водительская комиссия для категории "В" и профессионалов – С, D, Е и трактора, читайте в "Московском комсомольце".
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