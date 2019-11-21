Водительская комиссия в Карелии подорожала более чем на 3 тыс рублей

Стоимость освидетельствования водителей и кандидатов в водители (водительская комиссия) выросла с 1,5 до 5,3 тысячи рублей.

Дело в новых исследованиях: на наличие психоактивных веществ в моче и на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови. Сами по себе они стоят более 4,2 тысячи рублей.

Изменения в стоимости вступают в силу 22 ноября, соответствующий приказ Минздрава РФ был подписан еще сентябре.

Сколько будет стоить в Карелии водительская комиссия для категории "В" и профессионалов – С, D, Е и трактора, читайте в "Московском комсомольце".