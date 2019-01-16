"Водный сигнал" - незаменимый помощник в устранении коммунальных повреждений

В "РКС-Петрозаводск" продолжает работу сервис "Водный сигнал".

С помощью него вы можете сообщить в АО "ПКС-Водоканал" о проблемах с водоснабжением через мессенджеры WhatsApp или Viber на номер телефона 8 9114300547, что очень удобно – достаточно иметь под рукой мобильный телефон и доступ в Интернет.

В сообщении нужно указать адрес, где произошло повреждение, также есть возможность выслать фото. Рассказать о повреждении можно по электронной почте, отравив письмо по адресу signal@rks.karelia.ru, на сайте водоканала pks-vodokanal.ru можно рассказать о повреждении, кликнув на кнопку "Сообщить о проблеме".

Диспетчер аварийной службы "РКС-Петрозаводск" оперативно отреагирует на вашу заявку, и специалисты АО "ПКС-Водоканал" устранят повреждение.

Благодаря бдительности петрозаводчан, использующих сервис "Водный сигнал", сотрудники "РКС-Петрозаводск" оперативно устранили уже не одно повреждение на сетях, установили отсутствующие на люках крышки. Вовремя закрытый люк может сохранить чью-то жизнь, а вовремя устраненная утечка – это экономия ресурсов. Помогите городу стать безопаснее вместе с "РКС-Петрозаводск". Сохраните номер "Водного сигнала" 8 911 4300547 в контактах мобильного телефона, быть может, однажды вы сможете помочь городу, и "Водный сигнал" окажется как нельзя кстати.

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