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Новости. Общество
09:48, 16 Января 2019

"Водный сигнал" - незаменимый помощник в устранении коммунальных повреждений

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В "РКС-Петрозаводск" продолжает работу сервис "Водный сигнал".

С помощью него вы можете сообщить в АО "ПКС-Водоканал" о проблемах с водоснабжением через мессенджеры WhatsApp или Viber на номер телефона 8 9114300547, что очень удобно – достаточно иметь под рукой мобильный телефон и доступ в Интернет.

В сообщении нужно указать адрес, где произошло повреждение, также есть возможность выслать фото. Рассказать о повреждении можно по электронной почте, отравив письмо по адресу signal@rks.karelia.ru, на сайте водоканала pks-vodokanal.ru можно рассказать о повреждении, кликнув на кнопку "Сообщить о проблеме".

Диспетчер аварийной службы "РКС-Петрозаводск" оперативно отреагирует на вашу заявку, и специалисты АО "ПКС-Водоканал" устранят повреждение.

Благодаря бдительности петрозаводчан, использующих сервис "Водный сигнал", сотрудники "РКС-Петрозаводск" оперативно устранили уже не одно повреждение на сетях, установили отсутствующие на люках крышки. Вовремя закрытый люк может сохранить чью-то жизнь, а вовремя устраненная утечка – это экономия ресурсов. Помогите городу стать безопаснее вместе с "РКС-Петрозаводск". Сохраните номер "Водного сигнала" 8 911 4300547 в контактах мобильного телефона, быть может, однажды вы сможете помочь городу, и "Водный сигнал" окажется как нельзя кстати.

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Комментарии

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Беня
2019-01-16 11:01:00
То чем у нас хвастается РКС - это уже "вчера", это вариации на тему, как говорят армейцы, "боец на тумбочке с телефоном", но с улучшением модными приблудами в виде мессенджера. Вот если бы я прочитал, шо у них там какой-то хелпдеск вроде "Kayako" развернут, как это принято "в приличных домах ЛондОна и Парижа" - это было бы да, круто.
А так в журнал (или в таблицу Excel) можно тупо не писать, мессенджер просто почистить, а потом сделать квадратные глаза "Да вы шо! да первый раз слышим!". В этом деле главное знать, когда вовремя выключить "амнезию" :)
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