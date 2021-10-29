Водоканал дарит сертификаты потребителям

С 1 по 30 ноября АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» проводят акцию «Выгодный платеж».

Внесите предоплату не менее 300 рублей за услуги водоснабжения и водоотведения в ноябре и выиграйте подарочный сертификат в один из торговых центров Петрозаводска на три, две или одну тысячу рублей. Победителями станут первые 30 абонентов, оплативших услуги заранее. Итоги акции подведут 15 декабря, в случае вашего выигрыша сотрудники «РКС-Петрозаводск» оповестят вас по телефону.

Не упустите возможность выиграть приз! Воспользуйтесь акцией и совершите выгодный платеж: деньги, которые вы заплатили авансом, зачтут за оплату услуг водоснабжения и водоотведения в следующем месяце (ноябре). Участвовать в акции могут только абоненты ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал», у которых нет задолженности.