Водолазы подняли со дня озера снегоход утонувших в Карелии рыбаков (ВИДЕО)

Водолазы 12 февраля провели работы по поиску снегохода Yamaha в Уницкой губе Онежского озера в районе острова Колгостров.

Напомним, трагическое событие произошло 17 января в Кондопожском районе – утонули трое рыбаков.

Тела мужчин были подняты сотрудниками МЧС на следующий день после происшествия.



Техника и личные вещи остались на дне озера. Родственники одного из погибших мужчин приняли решение найти и поднять утонувший снегоход.



Точных координат GPS не было, площадь поиска была около 100 кв м.



"Некоторые личные вещи нашли сразу, а спустя некоторое время обнаружили и снегоход. Уже темнело, время поджимало, и нужно было работать активнее. С помощью лебёдок и достаточно многочисленной группы поддержки, снегоход был вытащен на поверхность", – сообщается в паблике "Водолаз–10. Карелия подводные работы".