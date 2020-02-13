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Водолазы подняли со дня озера снегоход утонувших в Карелии рыбаков (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:12, 14 Февраля 2020
фото: © кадр из видео
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Водолазы 12 февраля провели работы по поиску снегохода Yamaha в Уницкой губе Онежского озера в районе острова Колгостров.

Напомним, трагическое событие произошло 17 января в Кондопожском районе –  утонули трое рыбаков.

Тела мужчин были подняты сотрудниками МЧС на следующий день после происшествия.

Техника и личные вещи остались на дне озера. Родственники одного из погибших мужчин приняли решение найти и поднять утонувший снегоход.

Точных координат GPS не было, площадь поиска была около 100 кв м. 

"Некоторые личные вещи нашли сразу, а спустя некоторое время обнаружили и снегоход. Уже темнело, время поджимало, и нужно было работать активнее. С помощью лебёдок и достаточно многочисленной группы поддержки, снегоход был вытащен на поверхность", – сообщается в паблике "Водолаз–10. Карелия подводные работы".

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