19:40, 15 Ноября 2019
Водонаева показала, как изменилась ее фигура после "разврата в Америке" (ФОТО)
Новости по теме
Загрузка...
Алена Водонаева высказала недовольство своим внешним видом.
Бывшая участница шоу "Дом-2" заявила, что она напрасно расслабилась во время отдыха в США.
Она призналась, что "опустила планку" во время летнего отпуска. Алена продемонстрировала, как выглядела несколько месяцев назад, когда позволила себе фастфуд в неограниченных количествах, пишет Cosmopolitan.
Водонаева опубликовала снимки, сделанные в Лос-Анджелесе.
"После такого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров", – призналась она.
Телезвезда подчеркнула, что речь о жестких диетах не идет.
"Никаких секретов, только питание. И вода. Но это дикий стресс для организма и тела – устраивать такую "гармошку", – подчеркнула Алена.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.11.2019, 14:20
08.11.2019, 10:40
14.11.2019, 13:19
Аналитика
Сегодня 16:52
Капитал
Карелия станет примером для других регионов в сфере развития экологического туризма.
Сегодня 12:38
13.11.2019 14:59
13.11.2019 13:38
Чтиво
14.11.2019 14:03
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
Сегодня 16:07
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии