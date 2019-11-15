Водонаева показала, как изменилась ее фигура после "разврата в Америке" (ФОТО)

Алена Водонаева высказала недовольство своим внешним видом.

Бывшая участница шоу "Дом-2" заявила, что она напрасно расслабилась во время отдыха в США.

Она призналась, что "опустила планку" во время летнего отпуска. Алена продемонстрировала, как выглядела несколько месяцев назад, когда позволила себе фастфуд в неограниченных количествах, пишет Cosmopolitan.

Водонаева опубликовала снимки, сделанные в Лос-Анджелесе.



"После такого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров", – призналась она.

Телезвезда подчеркнула, что речь о жестких диетах не идет.



"Никаких секретов, только питание. И вода. Но это дикий стресс для организма и тела – устраивать такую "гармошку", – подчеркнула Алена.