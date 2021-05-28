Водозаборную станцию за 130 млн рублей построили в райцентре Карелии

В Сортавале завершается модернизация системы водоснабжения, сообщили в правительстве республики.

Одним из трех ключевых объектов системы водоснабжения в Сортавале является водозаборная станция первого подъема в районе поселка Лахденкюля. Станция забирает воду из Ладожского озера и подает ее в разводящую сеть города и прилегающих поселков. Сегодня здесь завершается полная моедернизация.

«Степень готовности объекта - 95%. С 12 мая станция введена в опытную эксплуатацию в режиме пусконаладки под нагрузкой и с того момента полностью обеспечивает водой город. Осталось провести благоустройство территории. Будет асфальт с газонами, с подъездными дорожками», - сообщил генеральный директор ООО «Карелводоканал» Андрей Романчик.

Затраты по объекту составили около 130 миллионов рублей. Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества CBC-Karelia 2014-2020.

Станция первого подъема сконструирована таким образом, что подача воды в приемный колодец станции происходит без электричества, вода будет идти самотеком. Это позволит оптимизировать затраты на электроэнергию.

Старый водозабор был построен в 1950-60-х годах, строительство новой станции повысит качество подаваемой воды. Как объясняют специалисты, Сортавала в сутки потребляет 4100-4200 кубических метров воды. Станция может выдавать до 10 тысяч кубов в сутки.

Отсюда с помощью насосов вода будет поступать на станцию второго подъема, которая находится уже в самом городе. Весной 2020 года она возобновила работу после масштабной реконструкции. Проведен капитальный ремонт, полностью заменено все оборудование, поставлены насосы Grundfos. Производительность каждого насоса − 125 метров кубических в час. Одновременной работы двух насосов из пяти хватает для того, чтобы полностью обеспечивать город водой в нужном объеме. Стоимость проекта - 50 млн рублей.

На станции второго подъема осталось провести комплексную гидроизоляцию машинного зала, а также нанести жидкую теплоизоляцию на магистральные трубопроводы.

Находящиеся поблизости резервуары позволят обеспечивать город водой двое суток в случае аварии.

Рядом по нацпроекту «Экология» строится еще один важный для системы водоснабжения Сортавалы объект − водоочистная станция. Ее укомплектуют современной системой фильтрации и системой ультрафиолетового обеззараживания. В эксплуатацию объект планируется ввести в июле.

Полностью модернизацию системы водоснабжения Сортавалы завершат осенью.