Реклама на сайте
Прислать новость
Смытые в океан влюбленные всю ночь провели в пещере в ледяной воде и выжили 1
28.05.2021 21:30
Жителей Петрозаводска приглашают пробежать по историческому центру города
28.05.2021 17:20
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
Сегодня 08:58
Коня с ослом арестовали на пять суток за вымогательство
28.05.2021 19:30
Стали известны сроки приема заявлений на выплату «детских» 10 тысяч рублей
28.05.2021 22:30

Водозаборную станцию за 130 млн рублей построили в райцентре Карелии

Новости. Общество
14:53, 29 Мая 2021
фото: правительство Карелии

В Сортавале завершается модернизация системы водоснабжения, сообщили в правительстве республики.

Одним из трех ключевых объектов системы водоснабжения в Сортавале является водозаборная станция первого подъема в районе поселка Лахденкюля. Станция забирает воду из Ладожского озера и подает ее в разводящую сеть города и прилегающих поселков. Сегодня здесь завершается полная моедернизация.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
27.05.2021 16:03

«Степень готовности объекта - 95%. С 12 мая станция введена в опытную эксплуатацию в режиме пусконаладки под нагрузкой и с того момента полностью обеспечивает водой город. Осталось провести благоустройство территории. Будет асфальт с газонами, с подъездными дорожками», - сообщил генеральный директор ООО «Карелводоканал» Андрей Романчик.

Затраты по объекту составили около 130 миллионов рублей. Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества CBC-Karelia 2014-2020.

Станция первого подъема сконструирована таким образом, что подача воды в приемный колодец станции происходит без электричества, вода будет идти самотеком. Это позволит оптимизировать затраты на электроэнергию.

Старый водозабор был построен в 1950-60-х годах, строительство новой станции повысит качество подаваемой воды. Как объясняют специалисты, Сортавала в сутки потребляет 4100-4200 кубических метров воды. Станция может выдавать до 10 тысяч кубов в сутки.

Отсюда с помощью насосов вода будет поступать на станцию второго подъема, которая находится уже в самом городе. Весной 2020 года она возобновила работу после масштабной реконструкции. Проведен капитальный ремонт, полностью заменено все оборудование, поставлены насосы Grundfos. Производительность каждого насоса − 125 метров кубических в час. Одновременной работы двух насосов из пяти хватает для того, чтобы полностью обеспечивать город водой в нужном объеме. Стоимость проекта - 50 млн рублей.

На станции второго подъема осталось провести комплексную гидроизоляцию машинного зала, а также нанести жидкую теплоизоляцию на магистральные трубопроводы.

Находящиеся поблизости резервуары позволят обеспечивать город водой двое суток в случае аварии.

Рядом по нацпроекту «Экология» строится еще один важный для системы водоснабжения Сортавалы объект − водоочистная станция. Ее укомплектуют современной системой фильтрации и системой ультрафиолетового обеззараживания. В эксплуатацию объект планируется ввести в июле.

Полностью модернизацию системы водоснабжения Сортавалы завершат осенью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
27.05.2021, 19:29
Час назад под Петрозаводском произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)
25.05.2021, 11:32
Семь микрорайонов Петрозаводска временно останутся без горячей воды
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии

Аналитика

27.05.2021 16:45
Капитал
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с уборкой Петрозаводска весной.
Соседство с душком 8
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Есть ли у вас иммунитет к коронавирусу COVID-19?
25.05.2021 16:50
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»