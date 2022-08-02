Военком Карелии опроверг слухи об отправке пребывающих в запасе граждан на Украину  

Военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев разъяснил, что пребывающие в запасе граждане во время военных сборов занимаются исключительно плановым обучением и обслуживанием техники на территории Российской Федерации.

Центр управления регионом (ЦУР) Республики Карелия выявил в соцсетях сообщения о том, что жителей Сегежи якобы забирают на военные сборы с последующей отправкой на территорию Украины. Разъяснение дал военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев.

По его словам, каждый год вооруженные силы проводят сборовые мероприятия ближе к осени. Проходят они исключительно на территории России.

«На Украину их не отправляем, в „горячие точки“ не отправляем. Они занимаются плановым обучением и обслуживанием техники на территории Российской Федерации. Прошу никого не волноваться и другую информацию воспринимать как фейки», — подчеркнул Андрей Артемьев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы 18 февраля 2022 года. Сборы граждан РФ, находящихся в запасе, — это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Их цель — улучшить профессиональные навыки и знания военнослужащих запаса. Привлекаются к ним, как правило, те, кто во время службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии военно-учетные специальности.