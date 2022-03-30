Военком Карелии рассказал, где можно пройти альтернативную службу

Гражданская служба не особо востребована среди карельских призывников.

По словам военного комиссара Карелии Андрея Артемьева, альтернативная гражданская служба в республике не особо востребована. Как сообщил полковник Артемьев журналистам, в прошлом году в призывную комиссию поступило одно заявление о замене военной службы гражданской, но в итоге молодому человеку было в этой замене отказано.

«Федеральное законодательство об альтернативной гражданской службе четко определяет сроки подачи заявлений, и что призывник должен представить на заседании призывной комиссии муниципального образования, и, если он обжалует ее решение на уровне республиканской призывной комиссии, какие документы и что он должен подтвердить, Оснований для предоставления ему права прохождения альтернативной гражданской службы фактически не было. Вместе с тем, если в эту призывную кампанию больше обращений таких у нас не было, то в предыдущие призывные кампании были приняты положительные решения. Ну, а последние данные — два–три дня назад поступил наряд для направления таких ребят, двух, по крайней мере, человек, в дома-интернаты, где они будут определенную социальную функцию выполнять», — сказал карельский военком.

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