Военная техника пришла на помощь мусоровозу, застрявшему в снегу в поселке Карелии (ФОТО)

В поселке Мелиоративный Прионежского района прошла спасательная операция по вызволению из сугробов мусоровоза.

Как сообщили в пресс-службе регоператора "Автоспецтранс", операторы по вывозу ТКО возмущены завалами снега у контейнерных площадок и состоянием подъездных путей. Чтобы подобраться к местам накопления твердых коммунальных отходов, экипажи мусоровозов тратят немало времени и сил. Так, в минувшие выходные в поселке Мелиоративный мусоровоз застрял в снегу. Чтобы вытащить его из снежного плена, потребовалась помощь военной техники. Военные предоставили для этого кран и грузовик.

Подобная ситуация произошла и в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске. Мусоровоз застрял в снегу на 3 часа, в результате чего график вывоза ТКО был серьезно сдвинут.

А в петрозаводском микрорайоне Пески в воскресенье выбраться из заснеженной колеи мусоровозу помог трактор. На это ушло 2,5 часа.

В "Автоспецтрансе" напомнили, что обязанности по содержанию контейнерных площадок несут собственники земельного участка, которыми являются органы местного самоуправления и управляющие компании. Регоператор просит ответственных лиц обеспечить подъездные пути к местам накопления отходов в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что водовозка в Петрозаводске застряла в снегу – люди третьи сутки сидят без воды.