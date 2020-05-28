Жителя Карелии приговорили к штрафу в 350 тысяч по "террористической" статье

Выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда вынесла 29 мая обвинительный приговор жителю карельского посёлка Надвоицы Денису Вилкову.

Ему инкриминировались "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет". Военный суд признал Вилкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 350 тысяч рублей.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против Дениса Вилкова послужил репост на его странице в социальной сети "ВКонтакте" одной из публикаций, где, по оценке следствия, содержались призывы к физическому устранению президента страны Владимира Путина. Сам Вилков отказался признать свою вину и заявил в суде, что не делал репоста, за который его обвиняют.

Житель посёлка Надвоицы Денис Вилков известен в республике как один из организаторов митинга против убийства промышленности Карелии, который прошёл в Петрозаводске в конце января 2014 года. Уже тогда Вилков рассказал журналистам, что сотрудники правоохранительных органов "ведут его на поводке". Уголовное дело против жителя Надвоиц расследовало республиканское управление ФСБ РФ.