890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Индекс самоизоляции петрозаводчан остается на низком уровне
28.05.2020 17:01
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек 16
28.05.2020 16:00
Глава Минэка Карелии: "Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус" 1
Сегодня 12:00
В Карелии районные власти зафиксировали падение доходов из-за коронавируса
28.05.2020 16:42
В Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива 5
28.05.2020 16:34
Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску (ФОТОРЕПОРТАЖ) 10
28.05.2020 16:07

Жителя Карелии приговорили к штрафу в 350 тысяч по "террористической" статье

Новости. Криминал
12:13, 29 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда вынесла 29 мая обвинительный приговор жителю карельского посёлка Надвоицы Денису Вилкову.

Ему инкриминировались "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет". Военный суд признал Вилкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 350 тысяч рублей.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против Дениса Вилкова послужил репост на его странице в социальной сети "ВКонтакте" одной из публикаций, где, по оценке следствия, содержались призывы к физическому устранению президента страны Владимира Путина. Сам Вилков отказался признать свою вину и заявил в суде, что не делал репоста, за который его обвиняют.

Житель посёлка Надвоицы Денис Вилков известен в республике как один из организаторов митинга против убийства промышленности Карелии, который прошёл в Петрозаводске в конце января 2014 года. Уже тогда Вилков рассказал журналистам, что сотрудники правоохранительных органов "ведут его на поводке". Уголовное дело против жителя Надвоиц расследовало республиканское управление ФСБ РФ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузя
2020-05-29 14:37:06
Видать совсем плохо в стране дела,если за такую ерунду начали такие штрафы лепить, теперь рейтинг упадёт уже не до 27 процентов, а до семи....
Жуков
2020-05-29 14:33:01
Тройки вернулись, запускают отлаженный механизм.
новый
2020-05-29 14:14:36
Борцунам с детским садом в каменном карьере тоже было бы весьма полезно штраф залепить эдак тыщ по десять каждому для профилактики. Для начала.
zanoza
2020-05-29 14:28:47
новый, не будет возврата к 38, как бы палачи не старались!
Demari
2020-05-29 13:19:33
Получается ,что любой хакер из органов ,может взломать твою страницу ,разместить там какую нибудь хрень. Вуаля . Клиент готов . А судьи с погонами,выполняя приказ ,подмахнут любое пожелание Начальника.
zanoza
2020-05-29 14:14:18
Demari, именно так и получается , на примере данного суда это наглядно продемонстрировано. Все должны любить правящую партию и Президента, иначе вас запишут в террористы.
кир
2020-05-29 13:53:14
Demari, ты враг нашей страны. Чего здесь маешься годами? Граница открыта - дуй прочь. Однако, боишься как юзер, который в мегаполисе. Там работать придется. А тут можно помои безнаказанно выливать. :)
Саныч
2020-05-29 14:19:31
кир, дуй в Северную Корею. Там близкий твоему духу режим. Сидишь тут, дурью маешься. Там хоть работать начнешь. И нового своего забирай с собой.
кир
2020-05-29 14:41:15
Саныч, прости, не могу тебе отвечать, заметил? Ты в санкционном списке. Сам напросился своей агрессией и злобой. Куковать в пустоту будешь. :)
Demari
2020-05-29 13:57:45
кир, Твоя страна распалась , ее больше нет .Это ты враг России. Вас надо ..тем же судом .
кир
2020-05-29 14:43:16
zanoza, нет тебе больше благодати. Одна доживать будешь. :)
кир
2020-05-29 14:19:45
Demari, вам языки письменные Россия сделала, а вы неблагодарные, ей конгресс в бок предательски старались воткнуть. "Не ты, да я же их читал".(с)
zanoza
2020-05-29 14:17:01
Demari, да можно и без суда :)
кир
2020-05-29 14:13:51
Demari, поедешь или нет? Иначе досрочно сгоришь от злобы. :)
stranger
2020-05-29 13:01:34
Ещё один соискатель компенсации по иску ЕСПЧ в евро, который оплатим из нашего общего кармана.
zanoza
2020-05-29 14:30:35
stranger, ты за свой карман беспокойся, за другие не надо!
кир
2020-05-29 12:58:20
Есть судебный прецедент. Следующими должны быть, кто в интернете поддерживал осужденного. Это заноза и её дружок. Смелее, пора нечисть на место ставить. :)
zanoza
2020-05-29 14:16:22
кир, осуждённого поддерживают полстраны, руки коротки всех привлечь!
кир
2020-05-29 14:37:45
zanoza, одобрение смуты. Маленький гоо и тебе статью найдет :)
Maksimus
2020-05-29 14:14:22
кир, а ты Новому напиши. Вроде он здесь власть. Наполеона с соседней палаты к себе возьмите.
кир
2020-05-29 14:35:53
Maksimus, убогий, занозе лучше советуй. Она научит тебя, зелёного, нехорошим делам. :)
Demari
2020-05-29 13:16:50
кир, Следующим будешь ты ,как профессиональный провокатор..
миша
2020-05-29 13:49:47
Demari, кир не только профессиональный провокатор, но он оказывается и изобретатель. Этакий местный Эдисон.
миша
2020-05-29 14:34:11
кир, да я то ладно. Вот ты совсем лишен самобытности, а при этом лезешь везде со своим носом. А кому я должен предоставить список печатных работ? Я почти готов.
кир
2020-05-29 14:04:15
миша, самобытный. Где у тебя список печатных работ? Ты всё врешь, что много работаешь. В рабочее время вирши пишешь. Нехорошо. Позоришь диаспору. Они-то лучше тебя. Трудолюбивые, а ты - бездельник. :)
новый
2020-05-29 12:51:51
Непокоренный :)
Plant
2020-05-29 12:42:08
А мусоров, проворонивших маньяка, оправдали - они же не постили вконтактике.
Саныч
2020-05-29 12:20:50
Беспредел.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Аналитика

Сегодня 12:00
Капитал
Глава Минэка Карелии: "Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус" 1
Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев – о работе предприятий в период пандемии и инвестиционных проектах.
Людмила Котович: "Нам предстоит еще не один месяц жить в этой ситуации" 3
28.05.2020 11:27
Геннадий Боднарчук: "Для волонтера даже маленькая помощь важнее большого сочувствия" 1
27.05.2020 13:30
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 23
26.05.2020 14:10
Видно, что Парфенчиков старается 8
26.05.2020 12:31
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
Сегодня 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
Сегодня 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»