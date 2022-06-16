Воинские подразделения «Онего» и «Ладога» сформируют в Карелии для отправки на Украину

Для участия в спецоперации на Украине собираются сформировать два подразделения из Карелии численностью почти 300 человек под названиями «Онего» и «Ладога».

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации Петрозаводска военный комиссар города Владимир Кудрик.

«Если раньше формирование воинских подразделений проходило в виде доукомплектования, то сейчас принято решение по субъектам Российской Федерации сформировать именные подразделения», — сказал военком.

По его словам, ожидается, что на Украину из Карелии отправится разведывательно-артиллерийский дивизион «Онего» численностью 143 человека и подразделение материально-технического обеспечения «Ладога» в составе 150 человек.

Подразделения должны быть сформированы до 15 июля из числа желающих служить на контрактной основе. После формирования их отправят на полигоны под Лугой для боевого слаживания, которое, по словам военкома, может продлиться 1–2 месяца.

«Формирование именных подразделений необходимо, чтобы у нас в России уйти от частичной либо общей мобилизации», - пояснил Кудрик.