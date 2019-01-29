Волочкова выложила в Сеть видео, на котором поет с Джигурдой

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда записали дуэтную песню для нового совместного проекта.

По словам балерины, они с Никитой давно дружат, а теперь решили стать еще и коллегами.

"В этом человеке столько мужества, мощи, благородства, силы, мудрости и талантов! Мы записали дуэт и обсудили нереальный творческий совместный проект", – поделилась Анастасия и опубликовала видео с Джигурдой.

В ролике артист говорит, что величие Волочковой заключается в том, что она укротила своего дракона и показывает "высший пилотаж". Анастасия же обратила внимание на тату Никиты в виде дракона, пишет Cosmopolitan.

"У нас творческий союз. Когда узнаете, что мы задумали,вы содрогнетесь!", – заявил Джигурда и нежно обнял балерину.