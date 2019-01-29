Волочкова выложила в Сеть видео, на котором поет с Джигурдой

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Анастасия Волочкова и Никита Джигурда записали дуэтную песню для нового совместного проекта.
По словам балерины, они с Никитой давно дружат, а теперь решили стать еще и коллегами.
"В этом человеке столько мужества, мощи, благородства, силы, мудрости и талантов! Мы записали дуэт и обсудили нереальный творческий совместный проект", – поделилась Анастасия и опубликовала видео с Джигурдой.
В ролике артист говорит, что величие Волочковой заключается в том, что она укротила своего дракона и показывает "высший пилотаж". Анастасия же обратила внимание на тату Никиты в виде дракона, пишет Cosmopolitan.
"У нас творческий союз. Когда узнаете, что мы задумали,вы содрогнетесь!", – заявил Джигурда и нежно обнял балерину.
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Когда две эпатажные личности соединяются, это всегда позитивно и интересно.💪🏻😉💃🏼 Никита Джигурда @instadzhigurda -человек праздник! И это такая радость, когда такой человек рядом!👍🏼 Спасибо Мише @borisovskii за подмогу всегда!😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #песня
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