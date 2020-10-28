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Волонтерам культуры Карелии предлагают пройти бесплатную стажировку

Новости. Общество
18:20, 29 Октября 2020
фото: © Министерство образования Республики Карелия
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В Петрозаводске на базе Ресурсного центра развития добровольчества с 6 по 8 ноября состоится республиканская стажировка движения "Волонтеров культуры", несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

В течение дней участники будут изучать специфику культурного добровольчества: проведут различные встречи и попробуют себя в полезных делах в сфере культуры. Стать участником стажировки может представитель добровольческих и некоммерческих организаций, который готов развивать движение добровольцев в социо-культурных сферах и арт-проектах, а также расширять свои навыки в сфере организации событий, реализации проектов, построения коммуникаций, решения непредвиденных ситуаций, сообщается на сайте правительства.

"Стажировка направлена на обучение тех волонтеров, кто в дальнейшем будет принимать участие в развитии культурного добровольчества", - сказала координатор движения "Волонтеры культуры" в Республике Карелия Юлия Маликина.

Иногородним участникам предоставляется проживание, питание в дни стажировки в рамках проекта "Арт-навигатор добровольчества Карелии" при поддержке Российского фонда культуры в рамках нацпроекта "Культура".

Ранее глава Карелии рекомендовал по возможности уйти на самоизоляцию.

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