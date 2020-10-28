Глава Карелии рекомендует по возможности уйти на самоизоляцию

Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Карелии и просит всех с ответственностью подойти к выполнению требований и рекомендаций, чтобы не пришлось вновь вводить принудительную массовую самоизоляцию и закрывать магазины.

На своей странице в соцсети глава Карелии написал: вводим в республике дополнительные требования по обеспечению санэпидбезопасности в торговых объектах, предприятиях общепита и сферы услуг. Распоряжение об этом подписал накануне. Также оно содержит ряд рекомендаций для всех жителей Карелии:

- Во всех предприятиях и организациях, где сотрудники контактируют с посетителями, до 1 декабря на кассах или в зонах расчета с клиентами должны быть установлены защитные экраны высотой не менее 2,2 метров и шириной не менее 1,5 метров.

- До 15 декабря во всех таких объектах должны быть установлены обеззараживатели воздуха. Такие же меры санитарной безопасности должны обеспечить спортивные объекты и самозанятые граждане, работающие в сфере услуг.

Отмечу, что в первом квартале 2021 года планируем провести очередной отбор для предоставления предпринимателям возмещения части затрат на покупку этого оборудования.

- Детям до 16 лет запрещается посещать торговые центры без сопровождения взрослых не только во время каникул, но и в период с 1 по 30 ноября.

- Работодателям рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для сотрудников, особенно для лиц старше 60 лет.

- Всем жителям Карелии стоит воздержаться от посещения общественных мест и без крайней необходимости. В первую очередь это относится к тем, кто страдает хроническими заболеваниями и пожилым людям.

"Уважаемые земляки, нам удалось сдержать распространение коронавируса весной, в том числе благодаря нашей общей дисциплине. И я убедительно прошу всех с такой же ответственностью подойти к выполнению сегодняшних требований и рекомендаций. Тогда нам не придется вновь закрывать магазины, предприятия и уходить на массовую изоляцию", - подытожил Артур Парфенчиков.