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«Восемь вредных подружек» могут принести московскую премию писательнице из Карелии

Новости. Культура
11:05, 21 Сентября 2021
фото: © Издательские решения

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Петрозаводчанка Надежда Васильева стала номинантом литературной премии имени Корнея Чуковского от правительства Москвы.

Надежда Васильева отправила на конкурс свое произведение «Восемь вредных подружек», которое будет претендовать на победу в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет». Карельская писательница попала в длинный список номинантов, сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

Всего в лонг-листе оказались 54 участника, среди них жители разных городов России, а также Мюнхена и Бостона. Организаторы обработали около 680 заявок — помимо Москвы, больше всего их прислали из Иркутской области и Краснодарского края.

Конкурсанты отправляли работы в номинациях «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет».

Победителей седьмой номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» выберут в голосовании проекта «Активный гражданин», которое продлится с 20 октября по 5 ноября. Такое голосование на платформе проводят уже второй год подряд. Шорт-лист премии огласят 20 октября.

Ранее писатель из Петрозаводска получил премию «Мастера ужасов».

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