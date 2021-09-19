«Восемь вредных подружек» могут принести московскую премию писательнице из Карелии

Петрозаводчанка Надежда Васильева стала номинантом литературной премии имени Корнея Чуковского от правительства Москвы.

Надежда Васильева отправила на конкурс свое произведение «Восемь вредных подружек», которое будет претендовать на победу в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет». Карельская писательница попала в длинный список номинантов, сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

Всего в лонг-листе оказались 54 участника, среди них жители разных городов России, а также Мюнхена и Бостона. Организаторы обработали около 680 заявок — помимо Москвы, больше всего их прислали из Иркутской области и Краснодарского края.

Конкурсанты отправляли работы в номинациях «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет».

Победителей седьмой номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» выберут в голосовании проекта «Активный гражданин», которое продлится с 20 октября по 5 ноября. Такое голосование на платформе проводят уже второй год подряд. Шорт-лист премии огласят 20 октября.

Ранее писатель из Петрозаводска получил премию «Мастера ужасов».